Почему на самом деле Камилла Паркер-Боулз невзлюбила Кейт Миддлтон

Еще летом поползли слухи, что во дворце едва ли не каждый день скандалы. И дело не в опальных принцах Эндрю и Гарри, а в жене Карла III. Камиллу Паркер-Боулз становится все труднее контролировать. Королева не может справиться с навалившимися на нее проблемами и топит горе и стресс в виноградных напитках. Поговаривают, что не проблем Камилле подкидывает и принцесса Уэльская Кейт.

Что иронично, ведь почти 30 лет назад Паркер-Боулз могла бы пожаловаться на то же самое. Только тогда Уэльской была принцесса Диана, которая в глазах народа являлась чуть ли не святой на фоне постоянной внебрачной связи Карла с Камиллой. Вместе с титулом в "наследство" Кэтрин досталась и неприязнь королевы.

Конечно, на самом деле отношение Паркер-Боулз к Миддлтон не имеет ничего общего с Дианой. Как рассказывают инсайдеры из дворца, с первого взгляда Камилла невзлюбила избранницу принца Уильяма. Главная претензия жены Карла III к Кэтрин была абсурдной — Камиллу возмущало, что наследник престола связал свою жизнь с простолюдинкой. "Деревенские" замашки в поведении Миддлтон бесили Паркер-Боулз. Например, когда Кейт хотела перед венчанием вплести цветы в прическу, Камилла выступила резко против. Мол, это вопиющее нарушение традиций.

"Камилла отчаянно пыталась убедить Кейт надеть тиару на свадьбу. Она попросила своих друзей вмешаться в ситуацию от ее имени. Хотя Чарльз и Камилла не хотят, чтобы их считали экстравагантными или чопорными, но они считают, что существует уровень формальности и величия, ниже которого королевская свадьба не должна опускаться", — рассказывал инсайдер Daily Express.

Миддлтон же никогда не стеснялась фразы "я из народа" и королевскую свадьбу хотела сделать ближе к обычным гражданам. Но что для Кейт было стремлением к простоте, для Камиллы оказалось тягой к плебейству. И хотя Кэтрин тогда уступила и в церковь прибыла с тиарой на голове, с годами, если верить сливам информации в СМИ, ситуация между ней и женой Карла III не сильно изменилась.

Сейчас две главные женщины во дворце до хрипоты спорят из-за дичавшего обычая. Вот-вот детям Кейт предстоит впервые отправиться на традиционный виндзорский ритуал в Шотландии, когда наследники короны во время охоты убивают своих первых животных и обязательно измазываются в их крови. Миддлтон ярая противница охоты и не собирается позволять наследникам участвовать в такой дикости. И это раздражает Камиллу. Ведь принцесса Уэльская опять нарушает заведенные порядки.