На Западе объявили о сокращении Китаем закупок нефти у России на две трети

Крупные государственные предприятия Китая на фоне угрозы западных санкций практически остановили в ноябре закупки российской нефти марки ESPO. Такие данные приводит исследовательская компания Rystad Energy.

Как отмечает Bloomberg, аналитики объясняют такую паузу в закупках страхом китайских компаний перед вторичными санкциями, которыми угрожают Соединенные Штаты за приобретение у России энергоресурсов.

Эксперты Rystad Energy предполагают, что в ноябре морской импорт российской нефти в Китай может сократиться на 500-800 тысяч баррелей в сутки, что составляет около двух третей обычного объема.

При этом отмечается, что речь может идти лишь о временном спаде на период поиска путей, которые позволят обойти американские вторичные санкции. В частности, перевалка нефти в море поможет скрыть российское происхождение ресурса.

Ранее сообщалось, что новые американские санкции в отношении российских энергетических компаний не только не подорвали для России торговлю нефтью, но и вызвали обратный эффект. В частности, нефтеперерабатывающий завод "Юлунь" (Yulong) перешел на российскую нефть практически полностью — на нее приходится теперь 350 тысяч баррелей в сутки из общей ежесуточной потребности предприятия в 400 тысяч баррелей.

При этом эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков подчеркнул, что Западу не удалось добиться сокращения экспортных доходов России от нефти, несмотря на то, что российская топливная отрасль уже давно подвергается санкционному давлению.