Туск: Взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили украинские граждане

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что взрыв на ведущей на Украину железнодорожной линии в Польше совершили украинские граждане, передает РИА Новости.

"Интенсивная работа спецслужб, полиции и прокуратуры позволила установить личности двух исполнителей актов диверсий. Это два гражданина Украины", - сказал польский премьер.

Он также добавил, что эти украинцы якобы сотрудничали с Россией. Правда, доказательств своих слов политик не предоставил. Москва же прежде неоднократно опровергала причастность к подобным диверсиям.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 ноября. Никто не пострадал, но оказалась повреждена контактная сеть.