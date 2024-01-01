Путин встретился в Кремле с премьер-министрами стран ШОС

Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министрами стран Шанхайской организации сотрудничества, которые участвовали в Москве в заседании совета глав правительств государств-членов ШОС.

Российский лидер подчеркнул: цель таких встреч – повысить авторитет и влияние ШОС как одного из крупнейших региональных объединений на евразийском континенте и в мире в целом.

"Товарооборот России с государствами ШОС в 2024 году достиг 409 миллиардов долларов и продолжает расти. Важно, что в коммерческих операциях между участниками организации последовательно увеличивается доля национальных валют. Наша страна вносит существенный вклад и в поддержание стабильности на мировых энергетических рынках. Мы делаем все для надежного снабжения потребителей электроресурсами, несмотря на попытки извне негативно влиять на цепочки поставок, и рассчитываем на более тесную координацию между всеми партнёрами по ШОС в сфере энергетики. Очевидно, что Шанхайская организация могла бы играть более весомую роль не только в углублении отраслевого сотрудничества, но и в целом в создании на нашем общем континенте благоприятной атмосферы для обеспечения стабильного, поступательного роста и многопланового экономического взаимодействия, а также в прикладном плане содействовать сопряжению реализуемых в Евразии многочисленных интеграционных проектов", - сказал российский президент.