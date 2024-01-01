Путин принял в Кремле премьера Госсовета КНР Ли Цяна

Владимир Путин 18 ноября провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, прибывшим в российскую столицу для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС. Ранее президент России встретил других руководителей делегаций.

Как отметил Путин, отношения России и КНР переживают наилучший период своей истории. И при этом сотрудничество России и Китая не направлено против кого-либо.

Во встрече от российской стороны участие принимают, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, министр финансов Антон Силуанов и помощник главы государства Юрий Ушаков.

Заседание совета прошло в Национальном центре "Россия". Это завершающее мероприятие российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.