Трамп сорвался на журналистку после вопроса про Эпштейна: "Тихо, свинка!"

Дональд Трамп грубостью ответил на вопрос журналистки, почему он не хочет публиковать документы по делу Джеффри Эпштейна. Запись общения президента с США с прессой на борту "борта №1" опубликовал телеканал CNN.

"Тихо, тихо, свинка", - сказал Трамп.

Слова американского лидера были адресованы журналистке Bloomberg. Такую реакцию Трампа вызвал вопрос, почему он ведет себя так, словно в неопубликованных документах есть что-то компрометирующее его, уточняет New York Post.

Ранее портал Axios сообщил, что Дональд Трамп якобы сдался и согласился поддержать голосование в Конгрессе об обнародовании материалов по делу финансиста Эпштейна.

Джеффри Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года по обвинению в торговле детьми во Флориде и в Нью-Йорке. Спустя месяц он покончил с собой в тюремной камере. В материалах финансиста засветились многие известные люди, в том числе сын покойной королевы Великобритании принц Эндрю. В конце октября король Карл III принял решение лишить своего младшего брата титулов и почестей и выселить его из королевской резиденции.