Госдума приняла во втором чтении ряд важных законов

Государственная дума 18 ноября во время пленарного заседания приняла во втором чтении несколько важных законопроектов, передает ТАСС.

В частности, одобрена инициатива об увеличении ставки НДС до 22%. При этом для всех социально значимых товаров будет сохранена льготная ставка в размере 10%. С 2026 года он составит 20 млн рублей, с 2027 года — 15 млн, а с 2028 года — 10 млн.

Кроме того, для стабилизации внутреннего рынка топлива на 10% с 1 сентября будет увеличено пороговое значение отклонения в топливном демпфере.

Также принят законопроект, позволяющий обеспечить российский рынок бензином с белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Вместе с тем принято решение о введении налога для букмекерских контор.