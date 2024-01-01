Появились новые данные о самоубийстве Евгения Кунгурова: в квартире был кто-то еще

Евгений Кунгуров погиб 8 апреля 2024 года. Его тело обнаружили под окнами дома в Пресненском районе Москвы. По данным следствия, 40-летний певец свел счеты с жизнью.

По словам сестры Кунгурова Юлии, певец перед смертью отправил смс жене, это было около семи часов вечера, после этого Евгений перестал выходить на связь. Сестра призналась, что в последние месяцы на Кунгурова навалилось много проблем, подводило здоровье, но семья не верит, что певец добровольно ушел из жизни.

Отец артиста рассказал в шоу "Прямой эфир", что у следователей тоже были сомнения насчет произошедшего с Евгением. Вопросы вызвали травмы на теле певца.

"Я был у следователя, который снова посмотрел дело и откровенно мне сказал, что там много несостыковок. Например, Женя был 90 килограммов, но те травмы, которые нашли у него — не соответствуют человеку, совершившему суицид. Он спокойно лежал на спине, у него только черепно-мозговая травма и ушиб легких", — поделился отец Кунгурова.

Обстановка в квартире, где случилась трагедия, также вызывает вопросы. Например, там было полно окурков, но ни Евгений, ни его близкие не имели этой вредной привычки. "Там не могло быть окурков. Значит, кто-то второй там с ним был?" — рассуждает мужчина.

При этом отец исполнителя не отрицает, что у Кунгурова были проблемы со здоровьем, но отмечает, что Евгений перед трагедией был эмоционально стабилен. Артист даже планировал обратиться за помощью, только перед этим хотел немного подзаработать.

"Обещал, что 11 апреля прилетит и начнет заниматься здоровьем. 8-го он сходил на занятие по вокалу, а потом мы узнали, что в обед приехала Ирина, якобы забрать вещи детей, хотя до этого они не виделись два месяца, и затем случился такой взрыв", — рассказал отец Кунгурова.

Когда ведущий спросил у папы артиста, винит ли он в трагедии жену Евгения, мужчина не стал лукавить. "Я не утверждаю на 100%, что она виновна в гибели сына. Но то, что она приложила руку — там это есть", — заявил он.