Москва считает примечательным тот факт, что к железнодорожной диверсии в Польше вновь оказались причастны украинцы. О мнении Кремля журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, обвинения в адрес России со стороны Варшавы не удивили Кремль. Было бы странным иное поведение польских властей.

"Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны, которая происходит. В Польше, скажем так, все пытаются бежать впереди паровоза европейского в этом плане", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что премьер-министр Дональд Туск покрывал и оправдывал гражданина Украины, обвиняемого в причастности к взрывам на "Северных потоках". По его мнению, польские власти запутались в трех соснах и играют с огнем.

Ранее полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что причиной повреждения стал подрыв, которую совершили двое граждан Украины.