Продала деда на органы? Новый поворот в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья пропали перед Новым годом. Супруги больше месяца не выходили на связь, на все сообщения и звонки отвечала внучка. Это взволновало знакомых экс-мэра и они обратились в полицию. Оказалось, что Тарховы убиты, а главной подозреваемой стала их внучка Екатерина Бельская.

Следователи предположили, что девушка расправилась с бабушкой и дедушкой, а тела частями утилизировала в пластиковых бочках. Останки бывшего мэра и его жены неделю искали на мусорном полигоне. Следователи руками перебирали мусор, обследовали огромный квадрат площадью 100 на 100 метров, но ничего не нашли.

Бельская задержана. По версии следствия, она из неприязненных отношений убила бабушку и дедушку в их квартире. Тела девушка спрятала, а помещение тщательно вымыла с использованием раствора щелочи. Екатерина явно заранее готовилась к преступлению: она купила пластиковые бочки, химикаты и пилу.

Сама же девушка уверяет, что была лишь соучастницей, а не убийцей. Бельская дала интервью Андрею Малахову и раскрыла свою версию произошедшего. Она сообщила, что расправу организовала Светлана Метревелли — женщина, которая живет в Грузии и называет себя Натэллой, с ней Екатерина познакомилась за несколько лет до трагедии. Якобы Светлана сначала загнала Бельскую в долги, а потом стала угрожать: либо опаивает бабушку с дедушкой и переписывает их имущество в счет долгов, либо она поплатится своей жизнью и жизнью сына.

Екатерина выбрала первый вариант и неделю подливала неизвестную жидкость Тарховым. Якобы пузырек с веществом ей привез из Грузии племянник Светланы Дмитрий Метревелли. В один из дней Виктор Тархов после яда прилег поспать и больше не проснулся, организм бабушки оказался сильнее, но тогда появился Дмитрий и расправился с женщиной. Бельская уверяет, что именно Метревелли расчленил тела и избавился от них.

Екатерина предполагает, что Натэлла давно знала ее семью и могла состоять в любовных отношениях с Виктором Тарховым, или же она была как-то связана с мужем Бельской, который живет в Израиле.

"Все, что происходит — это месть вышестоящих людей моему дедушке. Когда произошел раскол в нашей семье, то бабушка говорила: найдется много людей, которые захотят поживиться этим", — заявила Екатерина.

Бельская выдвинула шокирующую версию о том, почему тела Тарховых так и не нашли. Она считает, что останки могли продать на органы.

"Магда (еще один член „банды“, с которой общалась Бельская благодаря Метревели — прим.ред.), находящаяся всю жизнь в медицинском бизнесе, занималась продажей человеческих органов", — заявила Екатерина.

Слова внучки Тарховых не подтверждены. Следствие пока не комментирует признания Бельской.