Минфин подготовил ответ на возможную конфискацию российских активов Евросоюзом

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что ведомство подготовило проект ответных мер на возможную конфискацию российских активов Евросоюзом, передает ТАСС.

"Аналогичные [меры готовятся]. Проект таких мер уже подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран. Так что такой пакет есть в составе наших предложений", - сказал Силуанов.

Ранее Еврокомиссия выдать Украине срочный кредит на 140 миллиардов евро за счет российских активов. Эту опцию считают "наиболее эффективной".

Основная часть средств, о которых идет речь, хранится в Бельгии - в депозитарии Euroclear. И бельгийские власти пока не поддерживают идею о конфискации.