Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике

Средства ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, сейчас на месте падения обломков работают экстренные службы. Другие подробности он не привел.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в первой половине дня средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Три дрона были сбиты над Брянской областью, еще два - над Курской.

Дополнение, 18:42: Сергей Собянин сообщил о еще одном сбитом беспилотнике. В аэропортах Внуково и Шереметьево введены временные ограничения.