Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток"

Министр обороны Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Восток", сообщила пресс-служба военного ведомства.

Как говорится в отчете, группировка нарастила применение дронов, что способствует повышению огневых возможностей и продвижению войск.

Кроме того, Белоусову доложили, что начата апробация новой системы управления РЭБ. Это происходит во всех группировках войск в зоне специальной военной операции.

Также сообщается, что в этом году силами группировки "Восток" освобождено более 1400 квадратных километров.