Путин принял в Кремле премьер-министров стран ШОС. Главные заявления президента

За круглым столом в Екатерининском зале Кремля собрались главы правительств стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. После исторического саммита в Тяньцзине именно на их плечи легла практическая часть реализации намеченных планов. И процесс этот, подчеркнул российский лидер, идет довольно успешно.

Владимир Путин: "Согласованы многочисленные выгодные проекты и программы сотрудничества. И слаженные усилия на этих направлениях дают реальный результат. Так, товарооборот России с государствами ШОС в 2024 году достиг 409 миллиардов и продолжает расти. Конечно, львиная доля здесь принадлежит нашему взаимодействию с Китаем. Но все-таки и с другими странами ШОС торговый оборот растет".

С делегацией из Китая Владимир Путин проводит отдельную встречу. Сотрудничество между двумя странами находятся на очень высоком уровне. И во многом этому способствуют личные отношения между Путиным и Си Цзиньпином. Только в этом году они виделись дважды. Лидер КНР приезжал в Москву с государственным визитом и принимал участие в праздновании 80-летия Победы. А уже в сентябре президент России в качестве главного гостя побывал в Пекине и Тяньцзине.

Путин: "С теплотой вспоминаю и свое пребывание в этом замечательном, красивом и современно китайском городе. А также обстоятельное общение с моим другом председателем Си Цзиньпином в Тяньцзине и потом в Пекине в ходе торжественных мероприятий, посвященных победе Китая над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Прошу вас передать самые наилучшие пожелания и большой привет председателю КНР".

Владимир Путин напомнил, что российские граждане теперь могут посещать Китай без визы. В ближайшее время ту же возможность получат и граждане КНР. Кроме того, между нашими странами реализуется огромный пласт совместных проектов. И это сотрудничество Москва и Пекин планируют расширять.

Впрочем, это касается не только отношений с Китаем, но и взаимодействия со всеми странами, входящими в ШОС, где выстраивают свою торгово-экономическую инфраструктуру. В том числе и в плане расчетов, уже вполне успешно обходясь практически без американских долларов.

Путин: "Важно что в коммерческих операциях между участниками организации последовательно увеличивается доля национальных валют. Например, в торговле нашей страны с партнерами по ШОС этот показатель уже превышает 97 процентов. Стабильные и бесперебойные каналы расчетов приобретают жизненно важное значение. Это особенно актуально в текущей, волатильной экономической конъюнктуре. На фоне турбулентности на глобальных рынках, односторонних санкций и тарифных ограничений".

Но развитию отношений в рамках ШОС даже они не помеха, учитывая масштаб. Шанхайская организация сотрудничества - это крупнейшее региональное объединение на планете. Страны, входящие в него, производят 35% мирового ВВП. И эта доля, по словам главы российского правительства, будет только нарастать.

Михаил Мишустин: "Важно, что все государства подтвердили настрой, готовы добиваться укрепления ШОС как ведущего международного объединения для совместной работы в экономике, торговле, в безопасности, в гуманитарной сфере. Уверен, что принятые нами сегодня решения придадут новый импульс наращиванию торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества".

Еще одним важнейшим направлением сотрудничества, безусловно, является энергетика. Эта тема, вероятно, могла быть в числе тех, что Путин обсуждал с министром иностранных дел Индии. Впрочем, и на встрече российского президента с главами правительств стран ШОС проблем в данной отрасли тоже касались.

Путин: "Мы делаем все, чтобы снабжение потребителей было бесперебойным, несмотря на попытки извне негативно влиять на цепочки поставок. И рассчитываем на более тесную координацию между всеми партнерами по ШОС в сфере энергетики в соответствии с принятой в Тяньцзине профильной дорожной картой".

Там же в сентябре обсуждали и кооперацию различных экономических проектов в рамках ШОС, и создание новых транспортных коридоров, напомнил Владимир Путин. В этом смысле Россия занимает крайне выгодное положение в Евразии, имея что предложить партнерам. И в плане железнодорожных перевозок. И в плане морского транспорта. Речь про "Северный морской путь", интерес к которому со стороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества продолжает расти.