Кадры освобождения населенного пункта Яблоково Запорожской области: по укрепленным позициям противника летят десятки артиллерийских снарядов, а за ними - ударные дроны. Бьют точечно по тем местам, где мог спрятаться противник. После за дело берутся штурмовики, работают двойками-тройками.

Тактика хорошо отработана и очень эффективна. Приносит свои плоды на запорожском направлении, где каждый день противник теряет территории. Одна из важнейших целей российской армии на этом участке фронта - крупный оборонительный рубеж ВСУ - город Гуляйполе. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток", которая принимает активное участие в освобождении Запорожья. Он заслушал доклады о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения, а также вручил награды отличившимся бойцам.

Продолжаются тяжелые бои в районе Красноармейска и Димитрова. Два города полностью окружены, выбраться из них боевики ВСУ самостоятельно уже не могут. Да и деблокировать группировку не получится. Наша армия контролирует все дороги, которые ведут в Красноармейск и Димитров.

За провалы на фронте боевики отыгрываются на мирных жителях. Некоторые люди больше года не могли выйти с территории Красноармейска. Тех, кто пытался покинуть город, уничтожали. Украинский военнопленный Петр Гай признался, что командиры приказывали убивать мирное население: "Когда мы зашли в Покровск, нам была поставлена задача: переодеться в гражданку и всех расстреливать, кто уходит. Всех стрелять - даже гражданских. Гражданку мы нашли по квартирам, когда ходили мародерили. И там переоделись".

Сейчас, по мере продвижения нашей армии в Красноармейске, все больше людей удается эвакуировать. Вот наш боец выводит восьмерых гражданских в сторону российских позиций. Помогла погода. Небо было окутано туманом. Ударные дроны противника не летали. При этом наши "птички" в воздухе были. Они корректировали маршрут группы. Сейчас все восемь мирных жителей находятся в безопасном районе в пункте временного размещения, где им оказали всю необходимую помощь.