Новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО. Гвардии младший сержант Юрий Томко с помощью беспилотника обнаружил приближающую технику и высадку десанта противника. Рассчитав координаты, он отдал приказ расчету подготовить ударные FPV-дроны. Автомобили и живая сила неприятеля были уничтожены.

Гвардии сержант Валерий Сафин вместе с передовой группой скрытно приблизился к вражеским позициям и, во время штурма подавив гранатами основные огневые точки ВСУ, атаковал неонацистов. Восемь боевиков были ликвидированы и опорник националистов взят без потерь.