РСЗО "Ураган" поддерживает продвижение российских штурмовиков

Сегодня в России - День ракетных войск и артиллерии. Встречают свой профессиональный праздник на боевых позициях наши подразделения в зоне СВО.

На Красноармейском направлении расчет новейшей самоходки "Гиацинт К" группировки "Центр" отработал ювелирно и с расстояния в 30 километров уничтожил замаскированный опорник противника. Отличились и бойцы РСЗО "Ураган", прицельно ударив по району сосредоточения живой силы и техники врага, поддержав продвижение наших штурмовиков.

Свою эффективность на поле боя доказали современные системы залпового огня "Торнадо", комплекс "Искандер-М", высокомобильные самоходные орудия "Мальва".

Активное участие в спецоперации принимают экипажи кораблей и расчеты береговых ракетных комплексов, которые наносят удары по военным объектам противника. В настоящее время десятки кораблей ВМФ оснащены современным высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым.