Российские силы ПВО сбили 65 украинских БПЛА в ночь на 19 ноября

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали в ночь на среду, 19 ноября, 65 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 16 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря, по 14 аппаратов – над территорией Воронежской области и Краснодарского края.

Еще 11 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, девять дронов – над акваторией Азовского моря, один – над территорией Брянской области.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что Вооруженные силы Украины атаками дронов вновь подтвердили свою тактику, направленную на устрашение мирных жителей, однако сломить россиян не удастся.

При этом в России в ближайшие семь лет планируют удвоить выпуск тяжелых и средних беспилотных аппаратов для мирных целей, поскольку их применение весьма эффективно во многих секторах экономики и позволяет серьезно снизить расходы. Например, в сельском хозяйстве БПЛА применяют в обработке полей, а в энергетике — в мониторинге состояния сетей.