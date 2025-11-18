Внучка Светланы Светличной после скандала с могилой: "Человек умер, уже год прошел, и все никак не угомонятся!"

Светлана Светличная скончалась 16 ноября 2024 года. Артистка хотела, чтобы ее похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с мужем актером Владимиром Ивашовым и младшим сыном Олегом. Однако родственники решили иначе. Последний приют звезда "Бриллиантовой руки" обрела на Троекуровском кладбище.

А на днях появилось сообщение, что якобы семья забросила могилу актрисы. В честь годовщины со дня смерти Светланы Афанасьевны журналисты посетили последнее пристанище Светличной и обнаружили, что крест немного покосился, ваза с живыми цветами упала, а памятник, который обычно устанавливают как раз на годовщину смерти, так пока и не появился.

На эти новости отреагировала внучка Светланы Афанасьевны Мария Ивашова. Она назвала "глупостью" слухи о заброшенной могиле актрисы. Мария Ивашова заявила, что бывает на кладбище каждые два месяца.

"Могила вся убрана, с цветами, с лампадами. Мы были там и до годовщины — и каждые два месяца я туда приезжаю и все там убираю. <…> На соседние могилы пусть посмотрят. Недавно людей похоронили, там точно никого нет…" — заявила Мария в беседе с "Газетой.ру".

Внучка Светличной отметила, что памятник уже делают, а установят его ближе к лету, потому что на Троекуровском такие порядки — зимой нельзя проводить никакие работы.

"Памятник у нас в изготовлении, будет готов после Нового года. Установка по нормативам кладбища разрешена с 15 мая. Вот когда дадут разрешение, вся вода сойдет и все остальное, значит, будет памятник установлен", — отметила Ивашова.

Внучка Светланы Афанасьевны возмущена домыслами, что ходят вокруг имени уже покойной актрисы. Мол, и при жизни ей журналисты прохода не давали, и после смерти донимают.

"Я не знаю, кто это все придумывает и кому нужно распространять такие сплетни. Человек умер, уже год прошел, и все никак не угомонятся. Можно подумать, у нас обсуждать некого", — заключила Мария Ивашова.