В ДНР введена региональная ЧС из-за повреждения ТЭС

Из-за повреждения тепловых электростанций в результате атак ВСУ в Донецкой народной республике введен региональный режим ЧС, пишет ТАСС со ссылкой на указ.

Ранее стало известно, что две тепловые электростанции в ДНР оказались повреждены в результате атаки ВСУ. Глава республики Денис Пушилин назвал эту атаку "беспрецедентной". Уточнялось, что разрушения зафиксированы на Старобешевской и Зуевской ТЭС.

Обесточены многие населенные пункты, в ряде случаев остановились котельные и фильтровальные станции.