Бородина дерзко ответила сообщившей о ее разводе с Сердюковым Собчак

Ксения Собчак на прошлой неделе объявила о скором разводе Ксюши Бородиной и Коли Сердюкова. Журналистка так уверенно сообщила о крахе брака экс-коллеги по "Дому-2", будто это уже решенный вопрос.

Бородина не сразу отреагировала на слова приятельницы, а выждав несколько дней, лишь отмахнулась, мол, фраза Собчак ее совершенно не задела, потому что она далека от истины. Ксюша намекнула, что журналистка уже давно заманивает ее в свое шоу и высказыванием о разводе просто решила напакостить.

"Обидно бывает, когда ты пытаешься скрыть, а тут твой секрет рассказали и опозорили. А это был пук в воздух, ну типа, ты ко мне не идешь на интервью, буду тебя покусывать теперь, где буду иметь эту возможность", — поделилась Бородина.

Ксюша уверяет, что зла бывшей коллеге по телестройке не желает, но и участвовать в ее программе никогда не будет, просто потому что не хочет этого. "Я все равно не пойду на интервью. Я вот ей развода не желаю и никогда не желала. Как и любой женщине, ей бывает нелегко, я уверена в этом. Пусть, наоборот, живет долго и счастливо", — написала жена Николая Сердюкова в своем блоге.

Напомним, Ксения Бородина и Николай Сердюков расписались в начале лета, а 23 июня с размахом отпраздновали это событие. Свадьба прошла в живописной подмосковной усадьбе Villa Michetti.

Телеведущая за вечер сменила три платья, жених переодевался дважды. Для молодых и гостей пели Владимир Пресняков, Иванушки International, Zivert, Akmal’ и Artik & Asti. Поговаривают, что на праздник потратили около 10 миллионов рублей, из них только 3 миллиона ушло на декор — огромные серебряные сферы.