WSJ пророчит Зеленскому мрачное будущее после коррупционного скандала

Американская газета The Wall Street Journal предположила, что из-за украинского коррупционного скандала Владимир Зеленский может лишиться власти.

Как уточняется в материале, украинцы недовольны тем, что жертвовали средства на закупки беспилотников и другой техники, а деньги эти в итоге шли на обогащение властей.

Представлена в статье и позиция Вашингтона по этому поводу. Так, американские официальные лица действительно теперь не понимают, чему верить. И не уверены, что Киев правильно распоряжается средствами, полученными от США.

Дональд Трамп же ранее неоднократно выражал нежелание продолжать поставки оружия Украине.