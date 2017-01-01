Григорьев-Апполонов публично обратился к покойному Яковлеву и довел народ до слез: "Олежка, ты все видишь"

Олег Яковлев скончался восемь лет назад, 29 июня 2017 года. Причиной смерти солиста Иванушек International стала остановка сердца. Ему было 47 лет.

До сих пор коллеги по группе, хотя незадолго до смерти Олег оставил коллектив, вспоминают его не только в день смерти, но и в день рождения. 18 ноября Яковлеву исполнилось бы 56 лет.

Андрей Григорьев-Апполонов публично почтил память приятеля. На своей странице в соцсети он разместил архивный снимок. На фотографии позировала вся грандиозная троица: Кирилл, Андрей и Олег. Кадр солист "Иванушек" сопроводил трогательной надписью.

"Олежка, с днем рождения… ты все видишь…" — обратился Григорьев-Апполонов к Яковлеву.

Поклонники группы не смогли остаться в стороне. Они оставили сотни комментариев под постом. Пользователи Сети поблагодарили Олега Яковлева за все, что он сделал для коллектива.

"Светлая память"; "Не могу сдержать слез"; "Больно, когда понимаю, что его нет"; "Запал он мне в душу… Интересный был"; "Навсегда в наших сердцах"; "Плачу, глядя на это фото. Какой Олег был молодой" — высказались поклонники группы.