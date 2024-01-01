Жена незадолго до смерти Кунгурова гнала его из дома и требовала деньги: "Куда ты, бомжара, пойдешь, уже твое собачье дело"

Евгений Кунгуров погиб 8 апреля 2024 года. Ему было 40 лет. Следователи полагают, что певец свел счеты с жизнью. Но семья артиста никак не может в это поверить.

Близкие Кунгурова собрались в студии шоу "Пусть говорят" и вспомнили тот роковой день. По словам сестры музыканта Юлии, певец перед смертью отправил смс жене, это было около семи часов вечера, после этого Евгений перестал выходить на связь. Сестра призналась, что в последние месяцы на Кунгурова навалилось много проблем: подводило здоровье, супруга ушла от него, но устраивала скандалы.

Юлия призналась, что жена очень грубо общалась с Евгением, унижала его. Однажды Кунгуров показал сестре сообщение от супруги, там были сплошные оскорбления. "Я приезжаю из Крыма. Квартира на Зоологической в аренде — я сдаю ее. А куда ты, бомжара, пойдешь, уже твое собачье дело, хоть под забор", — передала Юлия смысл посланий невестки.

Евгений тогда переживал творческий кризис, денег, чтобы снять жилье, у него не было. На помощь пришли родственники, они помогли найти квартиру в центре города. Сестра певца уверяет, что он работал, и порой платили неплохо, но только себе он не оставлял ни копейки.

"Все деньги он перечислял Ирине. При мне было такое не раз: он съездил на концерт, получил гонорар, а она потом два часа висела на телефоне, пока он не перевел ей все деньги. Я все это видела", — призналась Юлия.

Родственники артиста считают, что Ирина вышла замуж за Евгения из меркантильных соображений. Якобы она хотела быть богатой, состоять в высшем обществе, общаться со звездами шоу-бизнеса и демонстрировать шикарную жизнь. Евгений до определенного момента выполнял хотелки любимой, а потом у него начались проблемы. Тогда Ирина сразу сменила тон общения с мужем.

"Когда она поняла, что сделала ставку не на того человека и деньги больше не будут поступать в таком количество, все и началось. А Женя мог бы и закончить с карьерой. Я предлагала ему идти преподавателем, этот вариант обсуждался", — рассказала сестра Кунгурова.