Переговоры Уиткоффа с Ермаком в Турции отменены, пишет журналист The Economist

Переговоры спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с руководителем офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака 19 ноября в Турции отменились, написал журналист The Economist Оливер Кэролл.

"Мне сказали, что Уиткофф, возможно, не осознавал, в какой скандал он втягивал себя, когда договаривался о встрече", — написал обозреватель в своем аккаунте в соцсети Х.

Ранее 18 ноября Владимир Зеленский сообщил, что планирует прилететь в Турцию для подготовки "активизации" переговоров с Россией. Позже агентство Reuters сообщило, что Уиткофф примет участие в переговорах в Турции 19 ноября.

Народный депутат от оппозиционной партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что глава офиса президента должен был вернуться на Украину 20 ноября вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским после переговоров. Депутат правящей партии "Слуга народа" Федор Вениславский публично призвал Ермака уйти в отставку.