США и Саудовская Аравия подписали соглашение о стратегической обороне

США и Саудовская Аравия подписали стратегическое оборонное соглашение. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп 19 ноября.

"Это историческое соглашение, которое укрепляет наше более чем 80-летнее оборонное партнерство и усиливает потенциал сдерживания на Ближнем Востоке. Оно подтверждает, что королевство рассматривает Соединенные Штаты как своего основного стратегического партнера", — заявила администрация США.

За день до этого Трамп заявил о готовности поставить Саудовской Аравии и Израилю истребители F-35.