Путин и президент Монголии провели переговоры на русском языке

Накануне вечером Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Монголии, который прибыл в Россию для участия в заседании совета глав правительств стран ШОС.

На встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков, министры и глава РЖД. В начале разговора российский лидер выразил признательность монгольскому коллеге за то, что тот побывал на праздновании 80-летия Победы в Москве, и отметил дальнейшее развитие сотрудничества между нашими странами. Переговоры шли на русском языке.