В Москве прошел чемпионат России по воздушной гимнастике

В Москве с успехом впервые прошло первенство и чемпионат России по воздушной гимнастике. Дисциплина теперь официально признана Министерством спорта.

У молодых атлетов появилась возможность попасть в сборную команду и представлять Россию на международной арене. Воздушная гимнастика сочетает в себе элементы акробатики, танца и театрального искусства. Спортсмены выполняют упражнения на специальных снарядах, и им требуется особая сила и грация.

В первом турнире приняли участие 460 гимнастов из 30 регионов страны.