Израильские ВВС атаковали лагерь беженцев на юге Ливана

Израильские ВВС нанесли серию ударов по территории Ливана. Атаке подвергся лагерь палестинских беженцев под городом Сайда на юге страны. 13 человек погибли, несколько ранены.

В Тель-Авиве заявили, что целью стал тренировочный комплекс боевиков ХАМАС. Однако в самом движении эту информацию опровергли, сообщив: жертвы авианалёта - мирные жители.

С начала года ЦАХАЛ совершила более четырёх с половиной тысяч нападений на Ливан. В результате атак погибли около 250 человек. Кроме того, израильские военные сохраняют присутствие в пяти стратегических пунктах на юге страны. В Бейруте подчёркивают: оккупация является грубым нарушением резолюции Совбеза ООН международного права.