США и Россия решили разработать тайный план по Украине

Американские власти проводят тайные консультации с властями России, разрабатывая новый план урегулирования украинского конфликта. Об этом рассказали информированные источники.

Как сообщает Axios, новый план будет включать в себя 28 пунктов по четырем основным составляющим: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе, а также будущие отношения Соединенных Штатов с Москвой и Киевом.

Один из источников рассказал, что еще в октябре специальный посланник президента США Стив Уиткофф, который руководит разработкой плана, подробно обсудил его со специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

При этом российский чиновник выразил оптимизм по поводу шансов на успех, подчеркнув, что на этот раз "мы чувствуем, что позиция России действительно услышана".

Ранее источники утверждали, что Европа работает над собственным планом урегулирования конфликта на Украине. Он будет состоять из 12 пунктов, включающих в числе прочего, постепенное снятие санкций с России, предоставление гарантий безопасности Украине и возможность ее скорейшего вступления в Евросоюз.

Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что киевский режим не направлял России никакой информации о готовности возобновить переговоры по мирному урегулированию конфликта. Говорить о перспективах возобновления мирного диалога пока рано — лишь "когда мы узнаем, мы сможем сказать, видим мы что-то или не видим", отмечал политик.