ЕС закупил у России лекарств на рекордную за пять лет сумму

Евросоюз в сентябре нарастил закупку лекарств у России в семь раз – на 7,6 миллиона евро.

Это значение стало максимальным с 2020 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. В годовом значении поставки выросли почти в пять раз, а за три квартала 2025 года он увеличился вдвое.

Основными покупателями российских медикаментов стали Словения и Венгрия.

При этом Россия продолжает активно покупать лекарства в Европе. в сентябре импорт из ЕС вырос до 553,8 миллиона евро.

Крупнейшими экспортерами лекарств в Россию являются Германия, Нидерланды, Бельгия, Словения и Австрия.

Рост взаимной торговли медикаментами происходит на фоне усилий России по импортозамещению в фармацевтике, подчеркнули эксперты.