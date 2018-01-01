Вайцеховская унизила Загитову и превознесла Медведеву: "Это ж вообще ужас!"

Недавно спортивная журналистка Елена Вайцеховская пришла на шоу "Вне Игры" ведущего Алексея Ярошевского, где жестко раскритиковала Алину Загитову. Такого не ожидал сам ведущий.

Для начала Ярошевский вспомнил, что Евгения Медведева приходила в студию, и отметил, что тогда получился "классный эфир". Вайцеховская немедленно подхватила тему, сообщив, что смотрела эту передачу.

"Женька — молодец! Она классно говорит, она классно чувствует собеседника. Все-таки драматическая карьера заставляет, когда есть мозги, взрослеть, думать, анализировать, и очень быстро растешь. Из всех девочек Этери Тутберидзе она самая крутая. Не Алина — сиди, я сам открою. Это ж вообще ужас!" - высказалась Елена Вайцеховская.

Ведущий явно не ожидал такого комментария, поэтому напомнил собеседнице, что их видят и слышат зрители. "Ты имей в виду, что мы в эфире, если что. Но я тебя понимаю. У нас видео идет. Но ничего страшного", - попытался сгладить неловкость ведущий.

Напомним, Алина Загитова завоевала все основные титулы на взрослом уровне. В 2018 году фигуристка выиграла чемпионат Европы в Москве и Олимпийские игры в Пхёнчхане, а в 2019 году — чемпионат мира в Сайтаме.