Сделка между Киевом и Парижем о передаче Украине 100 французских истребителей Rafale является не более чем спектаклем. Такую оценку высказал в среду, 19 ноября, депутат Европарламента Тьерри Мариани от ультраправой французской партии "Национальное объединение" (RN).

17 ноября предводитель киевского режима Владимир Зеленский объявил о подписании с Францией соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере, подчеркнув, что рассчитывает получить сотню Rafale для украинской армии. Также соглашение, по замыслу Киева, должно обеспечить ВСУ системами противовоздушной обороны SAMP-T, радарами к системам ПВО, ракетами класса "воздух-воздух" и авиабомбами.

Как сообщает РБК, Тьеери Мариани риторически поинтересовался: "Что остается от этого дня, который нам представляют как исторический? От встречи украинского президента с французским и "крупных контрактов"?"

В ответ на собственные вопросы политик подчеркнул, что пресловутое соглашение не значит "почти ничего, кроме спектакля".

Как отмечает Politico, на Украине не верят, что смогут получить французские истребители Rafale вне очереди. По словам украинского военного чиновника, который пожелал сохранить анонимность, "даже если бы у нас были все деньги, мы бы не получили эти самолеты быстро", поскольку "никто в мире просто не продает их в достаточном количестве". Собеседник издания выразил крайнее сомнение в том, что "кто-то позволит Украине получить их первой, минуя очередь".

Французский авиационный эксперт Сириль де Латтр поставил под сомнение план использования замороженных российских активов или кредитов Евросоюза для оплаты поставок истребителей Rafale. Как напомнил специалист в комментарии ТАСС, Венгрия и Словакия наложат вето как на кредиты, так и на изъятие российских активов. Киеву не видать сотню Rafale, потому что "потому что никто не сможет за это заплатить".