Приплыл веночек: Кадышева побила Аллегрову

Самой дорогой российской звездой стала Надежда Кадышева.Появилась информация, что певица установила рекордную сумму за 40-минутное выступление. Теперь она готова выступить на корпоративе только за 25 миллионов рублей, утверждает SHOT.

Интересно, что цена растет буквально на глазах — чем ближе к Новому году, тем дороже. И ведь выступления Надежды Кадышевой пользуются бешеной популярностью, несмотря на цену. Говорят, график солистки "Золотого кольца" расписан почти до января.

Сложно поверить, что когда-то Надежда Кадышева скромно брала за выступление 1,5 миллиона рублей. Затем она начала постепенно поднимать цену. В результате она не побила "императрицу" отечественной сцены Ирину Аллегрову, чей корпоратив стоил 16 с половиной миллионов рублей.

Ранее концертный директор "Золотого кольца" опроверг слухи о неважном самочувствии Надежды Кадышевой и заявил, что певица находится в отличной физической форме. "Информации об ухудшении здоровья Надежды Никитичны нет. Она чувствует себя прекрасно, ни на что не жалуется. Очередные домыслы СМИ. Она проводит все концерты самостоятельно", - заявил представитель артистки.