30 метров под землей: Новые кадры поисков пропавших Усольцевых

Спасатели продолжают поиски пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых.

На юге края обследовали 15-метровую пещеру с 30-метровым внутренним коридором, рассказали в поисковом отряде "Спаситель". Несмотря на все усилия, никаких следов пропавших не обнаружено. Нет у спасателей и никаких зацепок.

Поиски продолжаются. Спасатели используют все доступные ресурсы и методы для обнаружения пропавших.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой пропали 28 сентября. Они вышли в однодневный поход к горе Буратинка и пропали. Поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.

Активные поиски семьи завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач.

По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.