ФСБ задержала священника за вербовку прихожан для Украины

Сотрудники ФСБ России задержали священника, ранее изгнанного из Новороссийской епархии, за вербовку прихожан и казаков в террористические организации.

Установлено, что после начала спецоперации священник занял сторону противника и связался с представителями "Русского добровольческого корпуса" (признан террористической организацией, запрещен в России – прим. ред.). Из епархии его выгнали за несколько лет до начала СВО.

Действуя от лица террористов, он вербовал жителей Краснодарского края на ведение разведывательно-подрывной деятельности, сообщили ТАСС в УФСБ России по региону. Информационную пропаганду он проводил в казачьих сообществах и среди прихожан.

Кроме того, священник пропагандировал необходимость выхода Краснодарского края из состава России для вступления в Европейский союз (ЕС) и НАТО.

Возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации. Священника проверяют на связь с другими экстремистскими и радикальными группировками