Грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу России будет оборудован в морском порту Мариуполя. Соответствующее распоряжение российского правительства за подписью его председателя Михаила Мишустина опубликовано в среду, 19 ноября.

Как уточняет пресс-служба кабмина, морской порт Мариуполя является самым крупным и глубоководным морским портом Азовского региона. Длина его причальной линии составляет 3,9 километра, 12 грузовых причалов готовы к приему судов.

Самые освоенные международные маршруты из портов Азовского бассейна пролегают в Турцию, страны Северной Африки и Ближнего Востока.

Открытие пункта пропуска через границу в Мариуполе поможет развивать портовую и другую инфраструктуру для расширения внутренней и внешней торговли. Это также поспособствует раскрытию экономического потенциала ДНР, подчеркнули в кабмине.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркивал, что наше государство никому в Европе не угрожает и не стремится перекраивать границы. Однако в ответ на враждебные действия ряда государств Россия изменит военный подход к обустройству границы, чтобы повысить ее надежность.

Тем временем британские СМИ сообщили, что Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша готовы заминировать районы вдоль границ с Россией. Если этот замысел воплотится, "от Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши над Европой опустится новый железный занавес".