SHAMAN впервые рассказал о свадьбе с Мизулиной и их совместной жизни: "У меня руки из правильного места растут"

Екатерина Мизулина и SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) оформили отношения в Донецке 5 ноября. О радостном событии оба рассказали в своих официальных телеграм-каналах. Отметим, что для Екатерины этот брак стал первым, а для Ярослава - третьим.

Лишь сейчас певец рассказал о свадьбе и совместной жизни с любимой женщиной. Так, SHAMAN признался, что поездка в Донецк была запланированной, а вот роспись в местном ЗАГСе оказалась спонтанной. "Это было обоюдное решение. И, я считаю, абсолютно правильное", - заявил Ярослав.

Устраивать грандиозное торжество Дронов и Мизулина не планируют. Артист сообщил, что они хотят организовать тихий праздник в кругу самых близких. Также молодожены не торопятся отправляться в свадебное путешествие. По мнению Ярослава, который в настоящее время находится на гастролях, а Екатерина его сопровождает, это и есть их праздничная поездка.

SHAMAN отметил, что и он и его избранница - люди занятые, они видятся нечасто, потому что находятся в поездках и командировках. Поэтому каждую свободную минуту влюбленные предпочитают проводить вдвоем, соответственно, гости к ним захаживают редко.

Певец считает себя добытчиком в семье. Однако и по дому может что-то сделать. "Если нужно что-то подремонтировать, подкрутить гаечки, то в этом плане у меня руки из правильного места растут. Я раньше и в общежитии жил, и на съемных квартирах, поэтому с домашними делами легко могу справиться сам. Я не белоручка. Могу что-то сделать по дому, по хозяйству, с удовольствием посуду помыть", - рассказал Ярослав "КП".