Информация о ситуации в зоне СВО. В Красноармейске и Димитрове подразделения Центральной группировки перемалывают остатки формирований националистов, оказавшихся в окружении. Российские войска развивают наступление и на Запорожском участке фронта. Наши штурмовые отряды ведут накат на позиции противника в районе города Гуляй Поле, важного укрепрайона националистов в регионе.

Как ни маскировали бандеровцы свои норы - спрятаться не получилось. Вот снаряженный дрон влетел точно в неприметный лаз. Еще через несколько минут мощный взрыв сжег дотла второй блиндаж. И точно так же горят полевые укрепления ВСУ на всем южном фронте. Дров в этот пожар на Днепропетровском и Запорожском направлениях ночью подбросили и реактивные установки.

После массированной артподготовки российские штурмовики отбили у противника еще два укрепрайона. Позиции ВСУ в деревнях Тихое и Веселое - под полным контролем группировки "Восток". Еще один поселок - Радостное - уже несколько часов под шквальным огнем пушек и гаубиц. Идет мощный накат. Часть территории занял авангард пехотинцев. А соседнее Равнополье полностью зачищено. На улицах бойцы подняли российские флаги. Штурмовики рассказывают: националисты при малейшей опасности бегут.

Наши бойцы готовятся к штурму Гуляй Поля. Это один из главных плацдармов ВСУ в Запорожье. Группировка "Восток" сейчас всего в полутора километрах от окраин. Позиции ВСУ в городе оказались в низине. Российские войска, наоборот, на высотах. Превратить доты и огневые точки националистов в груду строительного мусора - дело времени и мастерства.

Сегодня утром пришли важные новости и из Красноармейска. Огненный "мешок", в котором идет утилизация остатков ВСУ, теперь оказался в тылу группировки "Центр". То есть это больше не передовая. Наши подразделения продвинулись по фронту еще на три километра за городскую черту. А Красноармейск и Димитров буквально утонули в окружении.

Националисты начали массово бежать со своих позиций в Северске. Вот под обстрел попало сразу целое отделение дезертиров. Треть города занята российскими штурмовиками. Гарнизон ВСУ из двух тысяч человек, если и сопротивляется, то очень вяло. Наши артиллеристы сделали все возможное, чтобы нарушить логистику и оставить противника без боеприпасов.