Страшный пожар уничтожил целый квартал в японском городе Оита

Крупный пожар уничтожил целый квартал в японском городе Оита на острове Кюсю. Возгорание произошло в плотной жилой застройке. Из-за сильного ветра пламя быстро охватило деревянные дома - 170 сгорели полностью. Один человек погиб, почти 200 эвакуированы. Пожар не удаётся потушить до сих пор.

Почти сутки над японским городом Оита стоит запах гари, жителям не рекомендуют выходить на улицу, а территория возле морского порта оцеплена спецслужбами. Целый квартал на побережье уничтожен мощнейшим пожаром. Возгорание произошло в плотной малоэтажной застройке. Стремительному распространению огня способствовал сильный ветер – деревянные, по преимуществу, дома вспыхивали, как спички.

Полностью сгорели 170 зданий – жилые дома и коммерческие помещения. Ещё 350 обесточены. Один человек погиб, еще один получил травмы. Остальных удалось вовремя эвакуировать. В центре временного размещения – 115 семей.

В помощь наземным расчётам направлен вертолёт Сил самообороны. Он занимается тушением лесных пожаров на расположенной рядом с городом горе и на ближайшем необитаемом острове – огонь перекинулся даже туда. Причины возгорания пока неизвестны. Местные власти обратились за поддержкой к правительству.