Военнослужащие Тихоокеанского флота обучают добровольцев СВО

Чувствовать оружие как продолжение собственного тела необходимо добровольцам, подписавшим контракт с Минобороны. Под руководством опытных инструкторов новобранцы учатся противостоять вражеским беспилотникам, минировать позиции и различать виды вражеских ловушек. Как проходят тренировки?

Это еще не реальные боевые действия, но условия, максимально приближенные к ним. Те, кто недавно заключил контракт с Министерством обороны, на полигоне Бамбурово учатся всем навыкам современного пехотинца.

Здесь на полигоне бойцы проходят обучение около трех недель, за это время отрабатывают более 20 упражнений. Например, сейчас проводят так называемую холостую тренировку: оружие без боевых патронов, и важно научиться работать им с левого и правого плеча.

Отразить атаку беспилотника - упражнение, которому уделяют особое внимание. Чтобы точно попасть в цель, важны и наклон тела, и даже дыхание. Сначала обучают на тренажерах, которые имитируют дроны, и только затем по взлетающим мишеням.

А этот беспилотник - разработка самих морских пехотинцев. Аппарат самостоятельно минирует местность. Операторы при этом могут находиться за десятки километров и дистанционно контролировать процесс.

Знания, которые получают бойцы на этой учебной точке, полезны и на поле боя, и в тылу. Любой бесхозный предмет: пакет, бутылка, оружие, патроны - могут быть заминированы противником.

Ежедневно на полигоне проходят подготовку более трехсот человек. Добровольцы регулярно пополняют ряды военнослужащих.

"Это наша Родина, если мы ее не будем защищать, то кто? Мы уже взрослые осознанные люди, приняли решение подписать контракт и пойти, вложить свою небольшую лепту в победу", - говорит один из подписавших контракт с Минобороны.

Инструкторы - действующие военнослужащие Тихоокеанского флота. Большинство из них не раз были в зоне специальной военной операции. Поэтому точно знают, что должен уметь делать боец, чтобы эффективно выполнить задачу, при этом сохранить жизнь себе, и своим сослуживцам.