Россиянина оштрафовали за старые картинки с сатаной

В краснодарском крае суд оштрафовал россиянина за опубликованные 10 лет назад картинки с сатаной и пентаграммой (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов – прим. ред.).

в отношении мужчины составлен протокол о пропаганде или публичном демонстрировании атрибутики и символики экстремистской организации, передает РИА Новости. Ему выписан штраф в размере двух тысяч рублей.

Мужчина свою вину признал. Он объяснил, что опубликовал эти картинки 8-10 лет назад, так как они показались ему забавными. Изображения он удалил, говорится в материалах дела.