Электронное пенсионное удостоверение можно получить через "Госуслуги"

Электронное удостоверение пенсионера можно оформить через портал "Госуслуги". О том, как это сделать, рассказали в среду, 19 ноября, в Социальном фонде России.

Ведомство подчеркнуло, что предоставление цифрового пенсионного удостоверения осуществляется в беззаявительном порядке. У граждан, которые уже являются пенсионерами, QR-код автоматически появился в их личном кабинете на портале "Госуслуги". Тем, кто только получает статус пенсионера, QR-код сформируют автоматически в течение десяти дней после назначения пенсии.

Соцфонд уточнил, что пластиковые пенсионные удостоверения, выданные ранее, остаются действительными и не теряют силу, заменять их не потребуется. В клиентской службе фонда или в многофункциональных центрах по-прежнему выдают желающим пенсионерам пластиковые удостоверения, сообщает РИА Новости.

Ранее в аппарате замглавы российского кабмина Дмитрия Григоренко рассказали, что на портале "Госуслуги" начал работать сервис "Жизненная ситуация", помогающий оформить пенсию. Это позволит гражданам существенно сократить количество личных визитов в государственные структуры и органы.

Член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической‌ политике Государственной‌ Думы Валерий Тумин напомнил, что большинство федеральных выплат российским пенсионерам начисляют в беззаявительном порядке, но некоторые меры поддержки все-таки требуют подачи заявления. Без этого пенсионер рискует лишиться льготы.