Андреева и Хабенский вместе появились на публике: Паулина так и сияет от счастья

В Москве прошла премьера третьего сезона остросюжетного фильма "Метод". Напомним, что в первых двух частях исполнителями главных ролей были Константин Хабенский и Паулина Андреева. В недавних интервью актриса, впрочем, ясно дала понять, что в третьей части ее не будет, потому что она считает историю своей героини оконченной.

Однако пропустить премьеру фильма Паулина все же не смогла. Актрису сняли на мероприятии вместе с Константином Хабенским. Артисты не скрывали своих чувств, они улыбались и вместе позировали фотографам. Более того, когда Константин что-то сказал, Паулина громко рассмеялась, запрокинув голову.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Для выхода в свет популярная актриса выбрала строгий образ: темные брюки, лаконичную футболку и кожаную куртку. Короткие волосы Паулина убрала в низкий хвост. Присутствовал ли на мероприятии Федор Бондарчук, не уточняется.

Напомним, что недавно в Сети распространилась информация, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева воссоединились после расставания. Якобы супруги решили начать все сначала и, кроме того, продали квартиру в Брюсовом переулке в Москве за 200 миллионов рублей и купили жилье в другом месте.