Лучшим катализатором неизбежной и мучительной гибели киевского режима являются успехи российских Вооруженных сил. Об этом заявил в среду, 19 ноября, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как напомнил политик в своем Telegram-канале, прежде он предполагал, что глава киевского режима Владимир Зеленский "пока сохраняет шансы подергаться на западной ниточке". Однако текущие события показывают, что "абсцесс протекает быстрее, чем казалось".

Поскольку ситуация на Украине больше напоминает уже не гнойник, а газовую гангрену, киевскому режиму "придется совершить самоампутацию и отсечь гниющую часть своего тела", иначе не избежать полной гибели, предупредил Медведев.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о крупнейшем коррупционном скандале на Украине, заявил, что его народ больше не будут направляться на Украину, где разоблачена "военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом".

При этом российский дипломат и историк Вениамин Попов подчеркивал, что "нынешняя украинская модель невозможна без коррупции" и "это было предопределено", хотя в действительности "это ужасно просто".