"Кровавый" рассвет в Москве предрек похолодание и восстановление снежного покрова

В оранжево-розовые тона окрасилось небо над Москвой утром среды, 19 ноября. "Кровавые" облака, в частности, были замечены на юго-западе и юге столицы.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что розовая и фиолетовая окраска высококучевых облаков лучами солнца и отражение этого свечения от более низких слоисто-кучевых облаков предвещает резкую смену погоды в сторону похолодания.

Метеоролог отметил, что в конце недели погода в Москве и Московской области вновь испортится, а с воскресенья, 23 ноября, и особенно с понедельника, 24 ноября, начнет восстанавливаться растаявший снежный покров.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупреждала, что ноябрь в Москве и Подмосковье завершится с положительной аномалией температуры. 18 ноября стало в столичном регионе рекордно теплым за последние 85 лет.

Метеоролог Михаил Семенов рассказал, что декабрь-2025 обещает оказаться одним из самых аномальных за последние 150 лет. В частности, будут установлены новые рекорды по понижению температуры воздуха и количеству осадков сразу в нескольких регионах России.