Зеленский фигурирует в обвинительном заключении по делу об афере в энергосфере

Владимир Зеленский фигурирует в обвинительном заключении его соратнику Тимуру Миндичу в деле о коррупции в энергосфере Украины. Об этом говорится в Национальном антикоррупционном бюро Украины, передает РИА Новости.

В опубликованных документах говорится, что Тимур Миндич воспользовался сложившейся в стране ситуаций и дружескими отношениями с Владимиром Зеленским. Кроме того, в корыстных целях он пользовался связями с должностными лицами в органах власти.

Так, по данным НАБУ, Миндич оказывал влияние на экс-министра энергетики, министра юстиции Украины Германа Галущенко и бывшего министра обороны страны Рустема Умерова.

Ранее на Украине разгорелся громкий коррупционный скандал. Выяснилось, что лучший друг и "кошелек" Владимира Зеленского Тимур Миндич помог украсть около 100 миллионов долларов. Непосредственное участие в схеме принимал экс-министр энергетики Герман Галущенко, ныне занимающий пост главы Минюста — он отстранен от должности. Нынешний министр энергетики Светлана Гринчук сама подала в отставку. Киев по традиции во всем обвинил Кремль.