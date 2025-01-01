На Никиту Кологривого надели смирительную рубашку: вот что случилось

В Москве состоялась премьера фильма "Метод-3". Перед журналистами отметились Паулина Андреева (хотя она и не снималась в третьей части картины), Константин Хабенский, Павел Табаков и другие отечественные знаменитости. Однако всех поверг в шок актер Никита Кологривый.

Актер фильма "Слово пацана, кровь на асфальте" предстал на публике в смирительной рубашке и с маской на лице в стиле Ганнибала Лектера. Более того, артист позировал фотографам, отыгрывая не совсем адекватного человека.

Отметим, что еще свежо предание, когда Кологривый, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил дебош в баре Новосибирска. Начал приставать к официантке, устроил драку с барменом, крушил мебель. За то свое поведение Никита Кологривый получил семь суток ареста.

Но главный враг актера, убеждены пользователи Сети, не его руки, которые он распускал, а его язык. Так Никита не раз проходился по своим коллегам. Обзывал их бездарями и лицемерами. Досталось и советским артистам. На голубом глазу Кологривый заявил, что считает себя лучшим актером, нежели Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский.

Удивительно, но на карьере скандальные выходки Кологривого пока никак не отражаются. Только в 2025 году он снялся в 14 фильмах.