В Госдуме заговорили про ограничение продаж детского шампанского

Российские власти должны усиливать и ответственность, и защиту здоровья подрастающего поколения от употребления алкоголя. Так депутат Госдумы, лидер движения "Трезвая Россия" Бийсултан Хамзаев прокомментировал продажи так называемого детского шампанского.

В преддверии новогодних праздников в российских магазинах массово продают безалкогольные газированные напитки под названием "Детское шампанское" в таре, напоминающей бутылки обычного шампанского — традиционного атрибута празднования Нового года.

Хамзаев раскритиковал тех, кто поощряет подобное явление: "Это ужасный принцип, когда родитель объясняет не то, что алкоголь — плохо, держись от него подальше, а наоборот, сам приучает ребенка к алкоголю вообще". Парламентарий назвал фатальной ошибкой ситуации, "когда мы сами добровольно за свои деньги покупаем эти бутылки, приносим это домой и обучаем своих детей".

В эфире радио Sputnik депутат заявил, что торговлю детским шампанским "надо ограничивать, в хорошем и правильном понимании". Он также выразил убежденность в том, что в случае проведения соответствующих опросов большинство граждан поддержат ограничения продаж продукции, имитирующей алкоголь.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что для предупреждения алкоголизации молодёжи необходимо ввести запрет на продажи спиртосодержащей продукции, в том числе слабоалкогольной и пивоваренной, лицам, не достигшим 21 года.

Глава государства Владимир Путин предложил другой подход к борьбе против с алкоголизацией населения России. Во время встречи с губернатором Магаданской области президент обратил внимание на высокий уровень потребления алкоголя в регионе и заявил, что связано это с недостаточностью развития социальной инфраструктуры.