Суд разведет Оксану Самойлову и Джигана даже против его воли

Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) в начале октября. Что стало причиной расставания пары, не сообщалось. Примечательно, что именно модель решила завершить многолетний брак.

Пару дней назад состоялось новое заседание по бракоразводному процессу. В суде появилась Оксана Самойлова. А вот Джигана замечено не было. Тем не менее, известно, что рэпер желает сохранить семью, поэтому попросил суд два месяца на примирение. А вот Оксана серьезно настроена положить конец браку.

Она поговорила с журналистами и заявила, что поводом для развода стали не измены рэпера, слухи о которых то и дело муссируются в Сети. Оксана объяснила, что "просто устала", и счастлива, что Джиган наконец начал больше заниматься детьми, а до развода она "тянула все сама".

Адвокат Геннадий Кузьмин прокомментировал ситуацию. По его словам, суд все равно разведет пару даже против воли рэпера, передает "КП". "Согласно положениям семейного кодекса Российской Федерации, брак это добровольный союз между мужчиной и женщиной. И если один из них настаивает на том, чтобы прекратить этот союз, то брак в любом случае будет расторгнут... Если бы у них было согласие, то эта процедура гораздо бы быстрее пошла. Согласия нет в этом вопросе. Поэтому суд и дал два месяца на примирение, причем максимальный срок — это три месяца", - сообщил эксперт.

Отметим, что многие интернет-пользователи и вовсе считают, что бракоразводный процесс - лишь пиар со стороны Оксаны Самойловой и Джигана, у которых идут съемки нового реалити-шоу и запись свежих треков.